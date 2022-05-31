Подгорица, 31 мая, 2022, 21:37 — ИА Регнум. МИД России сообщил, что пригласил посла Черногории в Москве Милорада Шчепановича и вручил ему ноту о признании сотрудника посольства Черногории в Москве персоной нон грата.

Черногория

«31 мая Чрезвычайный и Полномочный Посол Черногории в Российской Федерации Милорад Шчепанович был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении «персоной нон грата» сотрудника посольства Черногории в Москва», — говорится в сообщении МИД России.

Также заявляется, что эта мера является ответом на высылку российского дипломата из Черногории. Напомним, 4 марта Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата.