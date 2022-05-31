Рим, 31 мая, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Большинство крупных стран ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, заявил 31 мая премьер-министр Италии Марио Драги.

Presidenza della Repubblica Марио Драги 2021

«Я бы сказал так: против выступают, собственно, все, кроме нас», — отметил он.

При этом Драги полагает, что, несмотря на возражения большинства членов ЕС, Украина может пройти путь до кандидатства «быстро» и что так же думают и в Еврокомиссии.