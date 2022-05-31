Премьер Италии: Евросоюзу нужна централизованная налоговая служба
Рим, 31 мая, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Евросоюзу нужна централизованная налоговая служба, заявил 31 мая премьер-министр Италии Марио Драги.
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Экс-глава Центробанка ЕС напомнил, что он говорит об этом уже 10 лет, но до недавнего времени данный проект даже не начинал реализовываться, теперь есть надежда, что ситуация изменится.
Некоторые из задач, стоящих перед ЕС, невозможно решать только с помощью отдельных бюджетов стран-членов союза, убежден Драги.