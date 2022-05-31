Москва, , 21:30 — REGNUM Исполнитель Стас Костюшкин не получил назначенную судом компенсацию от певицы Монеточки. Об этом 31 мая пишет «Комсомольская правда».

Станислав Костюшкин Ru.apa.az

«Я так понял, что певица Монеточка уехала в Латвию и открестилась не только от меня, но и от всех россиян вообще. Простила всем, кому должна», — пошутил артист. «Для меня проблема не деньгах: мне был важен сам прецедент, а не выплата. Потому что есть исполнители, которые не спрашивают твоего разрешения на твои же произведения и никак не хотят договариваться», — объяснил он.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2022 года суд признал, что Монеточка (Елизавета Гырдымова) в своей песне «Мама, я не зигую» на 73% сплагиатила композицию «Женщина, я не танцую» Стаса Костюшкина, и обязал певицу выплатить компенсацию в размере 500 тыс. рублей. Ранее исполнитель требовал от Гырдымовой 1 млн рублей.

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