Рим, 31 мая, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Политика Италии прочно укоренена в фундаменте Евросоюза и «исторических» отношениях с США, заявил 31 мая премьер-министр Италии Марио Драги.

European Parliament Марио Драги

Так он ответил на вопрос журналистов о своем отношении к миротворческим инициативам лидера «Лиги» Маттео Сальвини, который предлагал провести переговоры России и Украины в Ватикане, а Италии придать статус одного из ключевых посредников.

Италия всегда разделяла общие решения «большой семерки» и намерена вести эту линию и впредь, добавил Драги.