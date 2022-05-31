Монтрёй, Франция, , 21:24 — REGNUM Ubisoft вскоре может выпустить обновление к Assassin’s Creed Origins («Assassin’s Creed: Истоки»), которое добавит в версию игры для новых консолей поддержку режима 60 FPS (кадров в секунду). Об этом 31 мая сообщает портал GamesRadar.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Разработчики разместили на официальной странице франшизы в соцсети анимированное изображение с главным героем Assassin’s Creed Origins, сопроводив публикацию словами «Сон? Я не сплю. Я просто жду». Поклонники серии вспомнили, что ещё в декабре 2021 года Ubisoft заявила, что думает о добавлении в игру поддержки режима 60 FPS. Тогда компания не назвала возможные сроки релиза патча.

Напомним, Assassin’s Creed Origins вышла 27 октября 2017 года на консолях PlayStation 4 и Xbox One, а также на ПК. Это десятая по счёту игра популярной серии Ubisoft.

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