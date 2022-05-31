Осло, , 21:23 — REGNUM Правительство Норвегии приняло решение эвакуировать на свою территорию раненых членов украинских вооружённых формирований для оказании им медицинской помощи.

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Об этом заявлено в пресс-релизе норвежского правительства, опубликованном 31 мая.

«Правительство решило, что Норвегия будет принимать раненых солдат с Украины для лечения в норвежских больницах», — сообщается в пресс-релизе.

Уточняется, что университетская больница в Осло, а также больница Суннас имеют все необходимое для помощи украинским солдатам.

Напомним, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию с целью денацификации Украины.

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