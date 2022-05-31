Премьер Италии пояснил, почему Запад должен спасать бедные страны от голода
Рим, 31 мая, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Запад не имеет права «проиграть битву за продовольственную безопасность», заявил 31 мая премьер-министр Италии Марио Драги.
Светлана Шаповалова ИА REGNUM
Пшеница
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Если же это случится, страны, которым угрожает голод и которые «уже не с Западом», почувствуют себя преданными «и уже никогда не перейдут на сторону альянса», отметил он.
Ранее ряд итальянских политиков, включая главу МВД, призвали создать «общеевропейскую инициативу» для вывоза зерна с Украины.