Женева, Швейцария, 31 мая, 2022, 21:20 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 219 715 новых случаев заражения коронавирусом, скончались по меньшей мере 655 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 31 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже526 558 033 носителя вируса, подтверждено 6 287 117 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 170 751 выявленном инфицированном и 411 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.