Рига, 31 мая, 2022, 21:17 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Легализация однополых браков

Административный районный суд Латвии вынес первое решение в истории республики, удовлетворяющее заявление однополой пары и устанавливающее «наличие публичных правовых отношений», то есть признающее наличие семейных отношений. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

По решению суда, заявление не противоречит Основному закону Латвийской республики и статье 110. При толковании смысла указанной нормы суд сослался на выводы Конституционного суда. По мнению судей, понятие семьи охватывает также пары одного пола, если между лицами существуют тесные личные связи, основанные на понимании и уважении.

Как ранее разъяснял Верховный суд Латвии, у государства есть обязательство по обеспечению того, чтобы однополые семьи имели возможность юридически закрепить свои семейные отношения и быть признанными государством в качестве семьи.

В ситуации, когда специальный механизм правового признания и закрепления таких семейных не создан, суд при рассмотрении соответствующего заявления должен установить, могут ли отношения заявителей быть признаны семейными в толковании статьи 110 Конституции.

В то же время Конституция Латвии в статье 101 дает вполне конкретное толкование понятия семейных отношений: «Государство защищает и поддерживает брак — союз мужчины и женщины, семью, права родителей и детей».