Санкт-Петербург, , 00:05 — REGNUM С 1 июня 2022 года в Санкт-Петербурге начинается второй этап перехода на новую модель транспортного обслуживания пассажиров. В ходе него продолжится замена коммерческих «маршруток» современными автобусами на социальных маршрутах, начатая еще 1 апреля при старте транспортной реформы.

Новые автобусы в Петербурге gov. spb.ru

В первый день лета будут открыты 20 новых маршрутов, поменяются трассы 12 автобусов. На 32 маршрутах коммерческий транспорт будет заменен социальным, напомнили в городском комитете по транспорту. В течение июня на 94 городских маршрута выйдут 693 новых низкопольных и экологичных автобуса на газомоторном топливе, в дополнение к 864 автобусам, вышедшим на первом этапе реформы. На заключительном этапе новой модели транспортного обслуживания, который начнется 15 июля, к ним добавятся еще 1244 новых автобуса, а коммерческий транспорт будет полностью заменен на социальный.

Среди других нововведений транспортной реформы — введение пересадочного льготного тарифа «60 минут» на наземном социальном транспорте по карте «Подорожник», льготного тарифа «90 минут» с возможностью сочетать поездки на наземном социальном транспорте с поездками на метро, а также отмена зонных тарифов, снизивших стоимость проезда для жителей пригородных районов Петербурга.

«На линии выходит современный подвижной состав, работающий на газомоторном топливе, двигающийся по точному расписанию и предусматривающий систему льготного проезда на всем транспорте», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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