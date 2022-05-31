Лос-Анджелес, США, 31 мая, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Лейбл Capitol Records, на который подписана певица Halsey, согласился выпустить её песню под названием So Good. Об этом 31 мая пишет BuzzFeed.

Официальный YouTube-канал Halsey Певица Halsey в клипе на песню Nightmare

Звукозаписывающая компания анонсировала выход трека 9 июня 2022 года. Представители лейбла также добавили, что Capitol Records — «прежде всего для артистов», он «поощряет открытый диалог» и «не имеет ничего, кроме желания помочь» своим подопечным добиться успеха.

Ранее певица Halsey рассказала поклонникам в своих соцсетях, что её лейбл отказывается выпускать новую песню, пока она не станет «вирусной» в TikTok. Ролик артистки на платформе посмотрели 9 млн человек.