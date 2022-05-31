Рига, 31 мая, 2022, 21:14 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

Из-за проведения специальной военной операции России на Украине прервались многолетние логистические цепочки поставок товаров и оказания услуг в Латвии, не работают действующие договора и в трудном положении оказались сотни предприятий республики. Об этом сообщила партия «Русский союз Латвии» на своем официальном сайте со ссылкой на данные министерства финансов.

Так, в 2021 году 7% латвийского экспорта поставлялось в Россию, 1,4% — на Украину и 1% — в Белоруссию, на общую сумму более 1,6 млрд евро. Тогда как импорт из этих стран в Латвию был почти на 2,5 млрд евро и составлял 12,6%. Теперь об этих цифрах стоит забыть, отметили в ведомстве.

События на Украине затронули предпринимателей металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности Латвии, а также строительные и информационно-коммуникационные фирмы, импортирующие металлопродукцию из России и Белоруссии.

Также серьезно пострадала пищевая промышленность, в которой сбились цепочки поставок из Белоруссии и Украины таких продуктов, как крупы, растительные масла, шоколад, кондитерские изделия, детские смеси, переработанные фрукты и овощи. Помимо этого, выросли цены и на энергоресурсы.

По подсчетам Минфина, помощь понадобится примерно 200-300 предприятиям. Помощь планируется выделить, в основном, в виде займов на оборотные и инвестиционные средства, заемных гарантий или экспортных кредитных гарантий. Кроме этого, поддержка не будет предоставляться фирмам, попавшим под международные или латвийские санкции.

Как отметили в «Русском союзе Латвии», по материалам документа минфина стало понятно, что помогать будут только жизнеспособным фирмам, а реализация мер будет соответствовать требованиям системы контроля поддержки бизнеса. Кроме того, выяснилось, что полученную предприятиями помощь придется в итоге отдавать, как и надеяться на всестороннюю поддержку им тоже не следует.

Ясно, подчеркнули в партии, что под эти критерии попадут не все пострадавшие фирмы, многим придется расплачиваться лишь за то, что они решили делать свой бизнес на востоке, а не на западе.