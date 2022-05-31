Рим, , 21:12 — REGNUM Антироссийские санкции начнут действовать максимально эффективно начиная с лета 2022 года, заявил 31 мая премьер-министр Италии Марио Драги.

Марио Драги World Economic Forum

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Он отметил, что саммит ЕС 30−31 мая был более продолжительным, чем предполагалось, но в итоге удалось согласовать все антироссийские санкции, хотя в этом были серьезные сомнения.

Власти Италии в феврале-мае 2022 года переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».