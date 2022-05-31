Москва, 31 мая, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Российская журналистка Ксения Собчак поделилась мнением о телеведущем Борисе Корчевникове, который недавно негативно высказался в её адрес. Об этом написал портал StarHit 31 мая.

Kremlin.ru Ксения Собчак

«Милохин ему не нравится, на МУЗ-ТВ извращенцы мерещатся, Собчак не угодила. Борис, вы же православный человек, прошу, не нужно манипулировать и подменять понятия, а за слова о том, что якобы люди на Донбассе гибнут за вот это вот очищение России от собчаков вам просто должно быть стыдно. Разве смерть хотя бы одного человека стоит того, чтобы исчезло то, что вам почему-то не нравится? Надеюсь, в будущем люди не будут воевать из-за рэперов и реалити-шоу. По крайней мере, если не пускать таких людей, как Борис Корчевников в стратегическом планировании дальше их собственных кухонь», — заявила журналистка. Также Собчак добавила, что Корчевников в своё время был склонен к продажности, когда поддерживал взгляды гостей своей передачи.

Ранее Борис Корчевников «прошёлся» по личности Ксении Собчак. Телеведущий высмеял журналистку за её опыт работы на скандальном телешоу «ДОМ-2» и прочие творческие оплошности.