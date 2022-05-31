Таллин, 31 мая, 2022, 21:09 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддерживает включение газового эмбарго в седьмой пакет антироссийских санкций ЕС, но сомневается, что это произойдет.

Об этом Каллас заявила в ходе саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе, сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Она подчеркнула, что все труднее достичь консенсуса среди всех стран-членов союза. Каллас подчеркнула, что, несмотря на успешное согласование шестого пакета санкций, Евросоюзу следует начинать работу над седьмым пакетом, поскольку конфликт на Украине продолжается и «Украина еще не победила».

По ее словам, все последующие санкции будет принимать все сложнее, потому что «до сих пор они были болезненны для россиян, но теперь они стали затрагивать и страны самого ЕС».