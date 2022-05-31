Новый Орлеан, США, 31 мая 2022, 21:07 — REGNUM Церемония в честь окончания средней школы закончилась перестрелкой, в которой пострадали не менее трёх человек, сообщает 31 мая пресс-служба полиции Нового Орлеана.
Выпускники средней школы Морриса Джеффа устроили перестрелку в кампусе Университета Ксавье, уточняют полицейские.
На данный момент известно о троих раненых. Полиция утверждает, что стрелявший задержан.
Причины и подробности преступления пока не выяснены.
Читайте ранее в этом сюжете: В перестрелках в США за выходные погибли более 30 человек