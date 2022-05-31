Новый Орлеан, США, , 21:07 — REGNUM Церемония в честь окончания средней школы закончилась перестрелкой, в которой пострадали не менее трёх человек, сообщает 31 мая пресс-служба полиции Нового Орлеана.

Стрельба Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР

Выпускники средней школы Морриса Джеффа устроили перестрелку в кампусе Университета Ксавье, уточняют полицейские.

На данный момент известно о троих раненых. Полиция утверждает, что стрелявший задержан.

Причины и подробности преступления пока не выяснены.

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