Новый Орлеан, США, 31 мая, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Церемония в честь окончания средней школы закончилась перестрелкой, в которой пострадали не менее трёх человек, сообщает 31 мая пресс-служба полиции Нового Орлеана.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР Стрельба

Выпускники средней школы Морриса Джеффа устроили перестрелку в кампусе Университета Ксавье, уточняют полицейские.

На данный момент известно о троих раненых. Полиция утверждает, что стрелявший задержан.

Причины и подробности преступления пока не выяснены.