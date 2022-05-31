Москва, , 21:25 — REGNUM Государственная премия России имени маршала Жукова вручена 31 мая военнослужащим, учёным и деятелям искусства, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной России.

Вручение государственной премии России имени маршала Жукова Цитата из видео организаторов

Премию вручил начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель российского министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. Он рассказал, что комиссией было рассмотрено 13 работ, представленных отдельными авторами и авторскими коллективами. Всего в конкурсе участвовали 55 соискателей.

Валерий Герасимов «Среди них — в военнослужащие и гражданские лица, учёные и производственники, писатели, деятели искусства, представители ветеранских организаций. Каждому была дана оценка его труда».

Обращаясь к лауреатам, он от имени министра обороны и от себя лично поблагодарил их за труд и сказал:

«Вы вносите существенный вклад в развитие военной науки, создание образцов вооружения и военной техники, произведений в области искусства. Всё это вместе способствует укреплению обороноспособности нашей Родины, великой России».

Отметим, что указ о награждении премией Жукова в 2022 году подписал 27 апреля президент РФ Владимир Путин. Лауреатами премии в области военной науки стал авторский коллектив офицеров Главного управления кадров Минобороны РФ за военно-исторический труд «Высшие офицеры Великой Страны».

Кроме того, премию присудили коллективу АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», начальнику Главного научно-технического управления при Федеральной службе по техническому и экспортному контролю Андрею Богомолову, заместителю гендиректора ФАУ «ГосНИИАС» Юрию Кислицыну и начальнику Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны Евгению Шмырину.

Они отмечены премией «за создание системы авиационных многоцелевых управляемых ракет тактического назначения и управляемого комплекса ракетно-бомбардировочного вооружения модульного построения».

Гендиректор ООО «Студия «Военфильм» Игорь Угольников удостоен премии имени Жукова в области литературы и искусства за военно-исторический художественный фильм «Подольские курсанты», повествующий о величии народного подвига в Великой Отечественной войне.

Также лауреатами в этой номинации стали народный художник России Андрей Ковальчук и заслуженный художник РФ Константин Кузьминых за мемориал «Героям АЛСИБА» в Магадане, символизирующий героизм, мужество и боевое братство воинов в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, государственная премия имени Г. К. Жукова вручается в России ежегодно за выдающиеся достижения в области военной науки, создания образцов вооружения и военной техники, а также за лучшие произведения литературы и искусства, посвященные Великой Отечественной войне.

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