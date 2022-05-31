Париж, , 21:06 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» в грядущее летнее трансферное окно планирует выкупить 27-летнего центрального полузащитника «Ливерпуля» и сборной Гвинеи Наби Кейта за 50 миллионов евро. Об этом 31 мая сообщило издание Imedias.

Наби Кейта (сс) Werner100359

В прошедшем сезоне Наби Кейта принял участие в 40 матчах за «мерсисайдцев» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Кейта перешел в «Ливерпуль» 1 июля 2018 года из «Ред Булл Лейпцига» за 60 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 27-летнего полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.