Рига, 31 мая 2022, 21:05 — REGNUM Во вторник, 31 мая, комиссия парламента Латвии по мандатам, этике и заявлениям приняла решение о выдаче для уголовного преследования депутата, председателя бюджетно-финансовой комиссии Мартиньша Бондарса.

Сейм Латвии
Сейм Латвии
saeima.lv

Об этом сообщила канцелярия парламента, отметив, что таким образом удовлетворен запрос Госпрокуратуры республики. На заседании комиссии Бондарс настаивал на том, что он невиновен и закона не нарушал. Парламенту еще предстоит проголосовать за утверждение решения комиссии.

Накануне Мартиньш Бондарс заявил, что дело, по его мнению, является политически ангажированным. Он также объявил о добровольном уходе с поста председателя парламентской комиссии и об отказе баллотироваться в новый состав парламента.

У правоохранительных органов возникли подозрения в отношении договора Борданса с его супругой. Этот договор гарантировал, что если банк Latvijas krаjbanka обанкротится, то у политика нельзя будет отнять дом. Так и произошло после банкротства финансового учреждения. Следствие считает, что документ является фальшивым и написанным задним числом.