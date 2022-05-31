Рига, 31 мая, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Во вторник, 31 мая, комиссия парламента Латвии по мандатам, этике и заявлениям приняла решение о выдаче для уголовного преследования депутата, председателя бюджетно-финансовой комиссии Мартиньша Бондарса.

saeima.lv Сейм Латвии

Об этом сообщила канцелярия парламента, отметив, что таким образом удовлетворен запрос Госпрокуратуры республики. На заседании комиссии Бондарс настаивал на том, что он невиновен и закона не нарушал. Парламенту еще предстоит проголосовать за утверждение решения комиссии.

Накануне Мартиньш Бондарс заявил, что дело, по его мнению, является политически ангажированным. Он также объявил о добровольном уходе с поста председателя парламентской комиссии и об отказе баллотироваться в новый состав парламента.

У правоохранительных органов возникли подозрения в отношении договора Бондарса с его супругой. Этот договор гарантировал, что если банк Latvijas krаjbanka обанкротится, то у политика нельзя будет отнять дом. Так и произошло после банкротства финансового учреждения. Следствие считает, что документ является фальшивым и написанным задним числом.