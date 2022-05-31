Токио, 31 мая, 2022, 21:02 — ИА Регнум. SEGA выложила в Сеть тизер-трейлер будущей игры Sonic Frontiers, в котором разработчики продемонстрировали игровой процесс. Ролик был опубликован 31 мая на портале DSOGaming.

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Авторы ролика дали геймерам понять, что собой будет представлять новая игра про приключения Соника, в которой, отметим, будет открытый мир. Они также анонсировали трансляцию, в рамках которой расскажут о проекте. Стрим начнётся 1 июня 2022 года, в 19:00 по московскому времени.

Напомним, пока SEGA не назвала сроки релиза Sonic Frontiers. В декабре 2022 года в сети появилась информация о том, что игра может выйти 15 декабря 2022 года. Возможную утечку допустила администрация сайта базы данных PlayStation, при этом СМИ отметили, что дата в этой базе могла быть проставлена случайным образом.