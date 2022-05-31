Казань, 31 мая, 2022, 21:02 — ИА Регнум. 31 мая казанский «Рубин» объявил о подписании двухлетнего контракта с 31-летним российским полузащитником «Енисея» Александром Зотовым. Футболист присоединится к клубу летом 2022 года на правах свободного агента.

Алексей Колчин ИА REGNUM Зотов

Александр Зотов выступал за «Енисей» с 11 июля 2019 года после перехода из московского «Динамо» на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Футбольной Национальной Лиги 2021/22 Александр Зотов принял участие в тридцати матчах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил восемь желтых и одну красную карточки.