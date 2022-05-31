Оттава, 31 мая, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Лорен Людвиг, супруга актёра Александра Людвига, пережила третий выкидыш. Об этом 31 мая пишет E! News.

Цитата из т/с «Викинги». 2013–2019 год Александр Людвиг в роли Бьёрна Железнобокого

«Я долго думала, публиковать что-либо об этом или нет, но решила, что нам всем нужно больше говорить правду. На прошлой неделе у нас с мужем случился третий выкидыш», — призналась Лорен Людвиг. «Я решила, что хочу поделиться, потому что не считаю зазорным говорить об этом. Я хочу помочь другим понять, насколько распространены выкидыши и что их не следует смущаться. Пройдя через это, я поняла, что я определенно не одна», — объяснила она.

ИА REGNUM напоминает, что Александр Людвиг — канадский актёр, получивший известность благодаря роли Уилла Стантона в фантастическом фильме «Восход тьмы» (2007). Популярность ему также принесла роль Бьёрна Железнобокого в телесериале «Викинги» (2013-2019).