Сыктывкар, 31 мая, 2022, 20:58 — ИА Регнум. В Эжвинской поликлинике Сыктывкара открылась ПЦР-лаборатория, сообщает минздрав Коми.

Https://www.volgograd.ru/ ПЦР-лаборатория

«ПЦР-лаборатории позволяют диагностировать на ранней стадии не только ковид, но и различные инфекционные заболевания. Пандемия показала, насколько важно для республики иметь свои возможности для лабораторной диагностики. Сделан еще один шаг к тому, чтобы обеспечить доступность качественных современных медицинских исследований для жителей республики», — отметила заместитель председателя правительства республики Лариса Карачёва .

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми отменен обязательный масочный режим.