Скопье, 31 мая, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Большая часть из 60 македонских судей уйдёт в отставку в 2022 году. Их семьи обеспечены, их супруги богаты, а их состояние незадекларировано. Последнее указывает на то, что веттинг (проверка на связи с преступностью и причастность к коррупции) в сфере правосудия не был реализован.

Сбор чая на латифундии. Уганда

Как сообщает македонское новостное агентство Sakamdakazham, при том, что заработные платы македонских судей считаются самыми низкими в регионе, их состояния исключительно велики. Тем не менее, большая их часть числится не как личная или приобретенная собственность, гораздо чаще в качестве источника приобретения указывается «собственность супруга», «собственность детей», «наследство». Однако чаще всего указывается, что об источнике приобретения «нет информации».

Специфической чертой македонских судей является активная игра на бирже.

Судья апелляционного суда Зоран Теофиловски, член Судебного совета, владеет домом в престижном районе в Скопье площадью 80 квадратных метров, предприятием в Скопье, домом площадью 300 квадратных метров в Тетово, зданием площадью 100 квадратных метров в Тетово, произведением искусства стоимостью восемь тысяч евро, столом за 20 тысяч евро, взял кредит на сумму €75 тыс., а также дал в долг еще €25 тыс. Все это при заработной плате 1000 евро в месяц.

Судья гражданского суда в Скопье Нухи Рустеми, занимающийся разрешением конфликтов из-за права собственности, владеет несколькими домами в Скопье и Тетово общей площадью 314 метров, двумя автомобилями, восемью гектарами земли и держит на счетах восемь тысяч евро.

Член суда первой инстанции в городе Манастир владеет 190 га сельскохозяйственных угодий, участками под строительство площадью 2000 квадратных метров, домом площадью 233 квадратных метров, а также хранит в банках около €30 тыс.

Эти судьи выходят на пенсию, однако многие из них указывают в качестве собственников своего имущества престарелых родителей. Проведение веттинга и борьба с коррупцией является условием для вступления страны в ЕС.