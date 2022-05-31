Вашингтон, 31 мая, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Американский актёр Кевин Спейси заявил, что «добровольно» предстанет перед судом Великобритании. Об этом 31 мая пишет GMA.

Цитата к/ф «Карточный домик». реж. Джеймс Фоули, Робин Райт, Джон Дэвид Коулз . 2013. США Кевин Спейси

Актёр добавил, что «уверен» в том, что сможет предоставить доказательства своей невиновности по делу о сексуальных домогательствах. »… Я имею право на справедливое судебное разбирательство и невиновен, пока не будет доказано обратное. Я добровольно явлюсь в Великобританию, как только это будет возможно, и буду защищаться от этих обвинений, по которым, я уверен, докажут мою невиновность», — говорит Спейси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая 2022 года Кевину Спейси было предъявлено обвинение в сексуальном насилии Королевской прокуратурой Великобритании (CPS). Трое мужчин рассказали, что актёр домогался их в 2005 году.