Мурманск, 31 мая, 2022, 20:48 — ИА Регнум. В Мурманской области будет разработана концепция комплексной безопасности детей. Как сообщает региональное правительство, такое предложение в ходе заседания регионального правительства внесла Уполномоченный по правам ребенка Алевтина Андреева. Идея была поддержана главой региона Андреем Чибисом.

sharpemtbr Дети и компьютер

«Я точно поддерживаю необходимость разработки региональной концепции комплексной безопасности детей. Это очень правильное и своевременное предложение», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 140 мероприятий подготовили культурные площадки Москвы ко Дню защиты детей.