Манчестер, Великобритания, 31 мая 2022, 20:47 — REGNUM Руководство «Манчестер Сити» предложило «Ньюкаслу» и «Эвертону» подписать 25-летнего универсального полузащитника сборной Украины Александр Зинченко. Об этом 31 мая сообщило издание Daily Mail.
По информации источника, «горожане» планируют отпустить Зинченко, чтобы подписать на его позицию испанского латераля «Брайтона» Марка Кукурелью.
Александр Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 4 июля 2016 года после перехода из российского клуба «Уфа» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость украинского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Александр Зинченко принял участие в 28-ми матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами и получил две желтые карточки.