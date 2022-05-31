Манчестер, Великобритания, 31 мая, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Руководство «Манчестер Сити» предложило «Ньюкаслу» и «Эвертону» подписать 25-летнего универсального полузащитника сборной Украины Александр Зинченко. Об этом 31 мая сообщило издание Daily Mail.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Александр Зинченко

По информации источника, «горожане» планируют отпустить Зинченко, чтобы подписать на его позицию испанского латераля «Брайтона» Марка Кукурелью.

Александр Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 4 июля 2016 года после перехода из российского клуба «Уфа» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость украинского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Александр Зинченко принял участие в 28-ми матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами и получил две желтые карточки.