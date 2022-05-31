Киев, , 22:09 — REGNUM Известный продюсер Константин Меладзе и певица Вера Брежнева (Вера Киперман) находятся на грани развода. Об этом сообщил Telegram-канал «‎Звёздные хроники»‎ 31 мая.

Константин Меладзе и Вера Брежнева Кадр из совместного выступления

Поводом для потенциального развода может стать разница в политических взглядах: Брежнева активно поддерживает украинский народ в период спецоперации, а Меладзе предпочитает воздерживаться от высказываний, поскольку имеет бизнес в России. Однако в настоящий момент супруги находятся в совместном отпуске в Италии, пытаясь решить возникшие разногласия.

Напомним, что в марте 2022 года Вера Брежнева уехала из России в Польшу. Там исполнительница более двух месяцев занималась волонтёрской деятельностью, но на днях покинула страну.

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