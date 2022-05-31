Лондон, 31 мая, 2022, 20:44 — ИА Регнум. 31-летний опорный полузащитник «Челси» и сборной Франции по футболу Н’Голо Канте близок к тому, чтобы покинуть лондонский клуб в грядущее летнее трансферное окно. Об этом 31 мая сообщило издание L’Equipe.

(сс) @cfcunofficial (Chelsea Debs) London Н’Голо Канте (в синей форме)

По информации источника, руководство «Челси» и представители Канте уже несколько месяцев не могут найти компромисс и продлить контракт, так как текущее соглашение француза с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Н’Голо Канте принял участие в 26-ти матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил две желтые карточки.