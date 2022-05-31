Санкт-Петербург, , 20:52 — REGNUM Несколько предметов, внешне неотличимых от автомата Калашникова, пустой тубус от гранатомёта, нож, рации и украинские госномера нашли сотрудники Росгвардии в автомобиле, припаркованном на площади Льва Мациевича в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Тубус гранатомета ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Как сообщили 31 мая в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, после сообщения встревоженных прохожих, увидевших подозрительные предметы, на место прибыли специалисты ОМОН «Бастион» Росгвардии.

«Оперативно прибывшие на место взрывотехники ОМОН Росгвардии осмотрели предметы и установили, что все они не представляют опасности и предназначены для игры в лазертаг (военно-тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания, — прим. ред.)», — отметили в Главке Росгвардии.

Макеты автоматов и другие предметы ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в примыкающем к Петербургу городе Мурино была задержана женщина, в руках которой находился пустой тубус от противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

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