Вологда, 31 мая, 2022, 20:41 — ИА Регнум. В лесах Вологодчины завершается установка 35 камер видеонаблюдения, которые в режиме реального времени позволят оценивать лесопожарную обстановку, сообщает региональное правительство.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

«Ситуация с лесными пожарами требует нашего пристального внимания и немедленного реагирования. Система видеомониторинга на сегодняшний день является наиболее оптимальным вариантом для оперативного обнаружения возгораний. В этом году на установку каме видеонаблюдения из областного бюджета выделено 20,5 миллионов рублей, — пояснил глава региона Олег Кувшинников. — Из 35 камер установлена 21, завершим эту работу до 10 июня».

Дальность обзора каждой камеры составляет до 40 километров, так как они располагаются на вышках мобильной связи.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине создали геоглиф в виде буквы Z.