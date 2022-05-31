Лондон, , 20:39 — REGNUM 31 мая лондонский «Тоттенхэм» объявил о трансфере 33-летнего флангового нападающего миланского «Интера» и сборной Хорватии Ивана Перишича. Соглашение Перишича со «шпорами» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24.

Иван Перишич Антон Зайцев

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Иван Перишич принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами. Также хорватский нападающий получил четыре желтые карточки.

Иван Перишич выступал за «Интер» с 30 августа 2015 года после перехода из немецкого «Вольфсбурга» за 19 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.