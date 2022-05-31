Вашингтон, , 20:34 — REGNUM Компания Disney 31 мая представила тизер картины «Пиноккио» (Pinocchio), ремейка одноимённого мультфильма, вышедшего в 1940 году. Пользователи Сети активно обсуждают ролик.

Walt Disney

Зрители отметили, что трейлер «Пиноккио» выглядит «многообещающе», однако многие также заявили, что им не нравится стремление Disney снимать ремейки по всем старым анимационным фильмам. Пользователи считают, что не все экранизации с актёрами выходили удачными, а также обвиняют компанию в желании нажиться на старом материале.

«Эти игровые ремейки никогда не закончатся», — негодует soniton2 seg.

«Решили снова про деревянного фильм снять? Мда, видать, с идеями совсем беда», — прокомментировал Сергей Гор.

«Да, продолжайте делать эти ремейки, я не знаю, станут ли они лучше, но никогда не останавливайтесь, пока каждая классика не станет ремейком. О, да, определённо впереди Русалочка, Тиана и Питер Пэн», — саркастично пишет Justin Ying.

«Я ненавижу это решение Диснея, когда он берет и делает ремейки с актёрами. Но, кажется, что у этого есть потенциал», — считает Vailskibum94.

ИА REGNUM напоминает, что компания Disney уже сняла более 20 игровых фильмов по мультфильмам. Среди них — «Круэлла», «Мулан», «Алладин», «Алиса в стране чудес» и другие.

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