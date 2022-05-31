Казань, 31 мая, 2022, 20:32 — ИА Регнум. 25-летний хорватский центральный защитник казанского «Рубина» Филип Уремович бесплатно перешел в берлинскую «Герту». Об этом 31 мая сообщили на официальном сайте клуба немецкой Бундеслиги.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Филип Уремович

По информации источника, соглашение Уремовича с «Гертой» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.

В прошедшем сезоне Филип Уремович, выступая за казанский «Рубин», принял участие в восемнадцати матчах за клуб, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил шесть желтых карточек.

Уремович выступал за «Рубин» с 1 июля 2018 года после перехода из «Олимпии» за 1 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.