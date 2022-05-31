Вологда, , 20:31 — REGNUM В поселке Можайское Вологодской области появился геоглиф в виде буквы Z — деревья посадили в рамках акции «Сад памяти», сообщает региональное правительство.

Посадка деревьев в рамках акции «Сад памяти», Вологодская область Пресс-служба правительства Вологодской области

Композиция состоит из 240 елей высотой до одного метра. Место для памятной посадки выбрано не случайно: здесь в 2020 году подвиг павших вологжан в годы Великой Отечественной войны увековечили еловым геоглифом в виде цифры «75», а в 2021 году появился парк «Покорителей неба» в честь героев: летчиков — космонавтов Юрия Гагарина и Павла Беляева и контр-адмирала, изобретателя — пионера авиации Александра Можайского.

«Через несколько лет геоглифы будут хорошо видно с самолета и даже из космоса, напоминая каждому следующему поколению об истории нашей страны», — подчеркнул начальник департамента лесного комплекса Вологодской области Роман Марков.

Свой вклад в высадку геоглифа внесли порядка 100 человек: работники департамента лесного комплекса, волонтеры, студенты, школьники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне посадили почти 10 тыс. ясеней в «Саду памяти».