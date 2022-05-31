Москва, , 22:07 — REGNUM Известный критик Сергей Соседов негативно отозвался о Микелле Абрамовой, одержавшей победу в телешоу «Голос. Дети» в 2019 году. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач» 31 мая.

Микелла Абрамова Кадр из телешоу «Голос. Дети»

«Дочь богатых родителей вдруг побеждает на конкурсе. Сразу возникают сомнения в честности этого конкурса. Почему не простой ребенок из простой семьи? Почему именно из богатой?», — заявил критик. Также Соседов добавил, что подобный случай вовсе не удивляет его, поскольку обеспеченные родители часто помогают детям достигать успехов в музыкальной сфере.

Напомним, что Микелла Абрамова, являющаяся дочерью певицы Алсу (Алсу Абрамова) стала победительницей телешоу «Голос. Дети» в 2019 году, набрав 53% голосов. Позднее специалисты обнаружили накрутку голосов, а результаты соревнования были аннулированы.

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