Северодонецк, ЛНР, 31 мая, 2022, 20:31 — ИА Регнум. О взрыве ёмкости с химическим веществом в городе Северодонецке (ЛНР) написал 31 мая в своём телеграм-канале посол республики в РФ Родион Мирошник.

Пресс-служба администрации Белгорода Утечка азотной кислоты

Родион Мирошник «На химкомбинате «Азот» подорвали ёмкость с химикатами. Предварительно это азотная кислота».

Глава луганского внешнеполитического ведомства напомнил, что территорию предприятия всё ещё контролируют украинские боевики.

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