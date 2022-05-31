Скопье, , 20:32 — REGNUM В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 1334 образцов выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом, из них 19 — повторные. Также в стране зарегистрировали 48 случаев выздоровления. Об этом 31 мая сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Памятник Революции. Куманово, Северная Македония Revizionist

По последним данным, за трое суток в стране не зарегистрировали ни одной смерти от COVID-19.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 311 936 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9303, 302 061 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 535. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в стране отменили все коронавирусные ограничения.

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