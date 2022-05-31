София, , 20:20 — REGNUM Общая прибыль банковской системы Болгарии в апреле 2022 года составила 641 млн левов ($351 млн), что является рекордным показателем за последние несколько месяцев. Об этом 31 мая сообщает софийская газета «24 часа».

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По информации болгарского министерства финансов, таким образом, действующие денежные активы страны составили 141 млрд левов ($77 млрд).

«Наблюдается тенденция к увеличению болгарских активов на мировых биржах, — отмечают местные аналитики. — Это позволит официальной Софии успешно бороться с инфляцией и вовремя выплачивать проценты по внешнему долгу».

При этом правительство Болгарии объявило о намерении использовать дополнительные кредиты ЕС для осуществления ряда социальных программ в стране.

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