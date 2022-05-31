Бишкек, , 20:18 — REGNUM Правительство Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект постановления об изменении правил управления пенсионными накоплениями, формируемыми в пользу застрахованных пенсионеров, не воспользовавшихся правом выбора управляющей компании — социального фонда республики. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Власти предлагают уменьшить депозитный портфель пенсионных накоплений в банках на 10 процентных пунктов — с 35% до 25%.

Отмечается, что ранее пенсионные накопления киргизстанцев можно было вложить в валюту США, Канады, Японии и стран Евросоюза, но из-за резких колебаний курса доллара и евро, инвестирование в эту валюту несёт серьёзные риски.

Вместе с тем законодательство Киргизии пока не предусматривает инвестирование портфеля пенсионных накоплений в российские рубли и китайские юани.

«Поэтому в правила инвестирования также будут внесены изменения, которые позволят оптимизировать условия по управлению пенсионными накоплениями и расширить возможности диверсификации инвестиционного портфеля для обеспечения их сохранности и доходности», — подчёркивают авторы инициативы.

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