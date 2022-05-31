Токио, 31 мая, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Синдзи Хашимото, 28 лет проработавший в игровой компании Square Enix, объявил о том, что вышел на пенсию. Об этом 31 мая сообщает портал Gematsu.

Компания Square Enix Логотип компании Square Enix

«С сегодняшнего дня, 31 мая, я вышел на пенсию. Спасибо всем, кто помогал мне по всем направлениям во время моего пребывания в должности», — написал Хашимото на странице в соцсети, поблагодарив коллег за «тяжёлую работу». Он добавил, что с этого момента хотел бы помогать Square Enix уже в качестве поклонника.

Для справки: Синдзи Хашимото пришёл на работу в компанию Squaresoft (в 2003 году она слилась с компанией Enix) в 1994 году, его первым проектом в ней стала видеоигра Front Mission для консоли Super Famicom. На протяжении более, чем десяти лет он выступал в качестве бренд-менеджера франшизы Final Fantasy, впоследствии работал над созданием игр серии Kingdom Hearts, а позже занял должность исполнительного директора Square Enix Holdings.