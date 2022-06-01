Баку, 1 июня 2022, 06:01 — REGNUM Обзор. Переводы с азербайджанского языка.
Президент Азербайджана на встрече с участниками ежегодной международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» в Университете АДА, отвечая на вопросы, касающиеся отношения Азербайджана к конфликту в Украине, сказал:
Говоря о роли Евросоюза в переговорах с Арменией, Алиев сказал, что в Азербайджане высоко оценивают роль и усилия Европейского Союза, в частности, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в процессе нормализации отношений в постконфликтный период и они считают Европейский Союз справедливым посредником.
Глава Национального Центра Стратегической Мысли Иса Гамбар в программе «Сложный вопрос» заявил:
По мнению Гамбара, возможны разные сценарии окончания войны.
Политолог Эльдар Намазов в беседе с автором проекта аналитического канала Caliber, журналистом Гейдаром Мирзой поделился оценками итогов очередной фазы войны на Украине, проанализировал ситуацию через призму геополитических и исторических закономерностей, а также высказал мнения о глобальных последствиях войны в Украине, будущем НАТО и России. По его мнению, Россия потерпит поражение в этой войне с вероятностью 80%:
«Такие войны не выигрываются. Даже если это сильная в военном отношении держава. (В качестве примера он привел поражение США во Вьетнаме, России в Афганистане, Франции в России). Для маленьких стран это война отечественная. Они не собираются сдаваться даже если столица оккупирована. Украина относится к таким странам и с ней лучше не воевать. Налицо монолитность украинского народа. Даже если бы российские войска заняли бы Киев, сопротивление продолжалось бы. Для победы над ними им нужен миллионный экспедиционный корпус и современное оружие. Такого типа войны не выигрываются. С вероятностью 80% Россия потерпит поражение в этой войне…»
Заместитель председателя Белой партии Ахад Мамедли прокомментировал агентству «Şərq» открытие в Мардакертском районе «Русского центра», в котором будут заниматься «обучением русскому языку и культуре». Он считает, что с первого дня размещения российских миротворцев в Карабахе провокации не прекращаются, а вопрос «русской общины» в Карабахе — это преднамеренная провокация Кремля.
Политолог Ахад Мамедли в комментарии «Şərq» одним из бесполезных занятий, которым занимаются российские миротворцы, назвал сооружение различных памятников.
Информацию о создании Русской общины в Нагорном Карабахе также прокомментировал политолог Мухаммед Асадулазаде.
По мнению аналитика, вымышленная русская община в Карабахе — авантюра Кремля.
«Azerbaijan in Arab Eyes»
Имеет пантюркистскую и антироссийскую идеологическую направленность и публикует статью Бейдили под названием «Брюссельский договор Алиева с Пашиняном разозлил Путина».
Одной из главных причин трехсторонней встречи в Брюсселе 6 апреля Бейдили называет «русско-украинскую войну». Встречу характеризует как элемент «будущей и решающей холодной войны на фоне войны между Россией и Западом на Украине и в восточной Европе». Анализируя встречу через призму геополитического противостояния между Россией и коллективным Западом, Бейдили указывает на «ряд важных результатов» по итогам брюссельской встречи:
при посредничестве ЕС проводятся обсуждения вокруг установления мира между Арменией и Азербайджаном;
Минской группы ОБСЕ как таковой, уже не существует;
Брюссель, в большей степени, чем Москва, Париж и Вашингтон, проявляет объективность и нейтральность в отношении азербайджано-армянского кризиса;
начинаются переговоры с целью подписать окончательный мирный договор между Арменией и Азербайджаном, а также провести делимитацию меду обеими странами;
предусмотрено создание к концу апреля текущего года комиссии по вопросам делимитации.
Бейдили напоминает, что «подписание документа в Брюсселе происходил на фоне звучащих со стороны сепаратистов Карабаха предупреждений, которые обещали начать политический процесс присоединения Карабаха к России».
Автор указывает на факт отсутствия упоминания названия «Нагорный Карабах» во время брюссельской встречи, что отвечает интересам Азербайджана, кроме того, отражает также позицию ЕС в отношении статуса поствоенного Карабаха.
Реакцию России на брюссельскую встречу автор характеризует как негативную. В подтверждение своих слов Бейдили упоминает начавшиеся в Армении уличные акции против мирного договора Армении с Азербайджаном, которые он интерпретирует как требование «новых гарантий» у Армении со стороны Москвы.
Он также полагает, что поскольку у России нет никаких опций для формирования внутриполитической повестки в Азербайджане, давление будет оказываться на власти Азербайджана. Властям Армении и Азербайджана автор советует «не поддаваться шантажу и санкциям России, перестать соревноваться между собой за благосклонность Кремля, а мирный процесс довести до логического конца не где-нибудь, а именно в Брюсселе».
Текст на арабском: «Шиитские боевики находятся в Луганске, чтобы воевать на стороне России. Полагаю, что боевики кавказского происхождения добрались сюда к русским из Сирии для войны против украинцев. Если это так, то, возможно, мы станем свидетелями абсолютно другой войны на Украине».