Баку, , 06:01 — REGNUM Обзор. Переводы с азербайджанского языка.

Президент Азербайджана на встрече с участниками ежегодной международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» в Университете АДА, отвечая на вопросы, касающиеся отношения Азербайджана к конфликту в Украине, сказал:

«Сегодня я горжусь тем, что мы открыто поддерживаем территориальную целостность Украины и других стран, не прячем это за большими деревьями. Говорим то, что хотим сказать. Да, у нас хорошие отношения с Россией. В то же время и с Украиной хорошие отношения. Принципы международного права не должны классифицироваться исходя из политических предпочтений. Мы сами всегда являлись субъектом этого, потому что еще до событий в Украине международная общественность всегда открыто поддерживала территориальную целостность Грузии и Молдовы».

Говоря о роли Евросоюза в переговорах с Арменией, Алиев сказал, что в Азербайджане высоко оценивают роль и усилия Европейского Союза, в частности, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в процессе нормализации отношений в постконфликтный период и они считают Европейский Союз справедливым посредником.

Глава Национального Центра Стратегической Мысли Иса Гамбар в программе «Сложный вопрос» заявил:

«Украинская сторона намерена освободить оккупированные территории и добиться гарантий своей территориальной целостности и суверенитета. Российская же сторона не готова отказаться от своих притязаний. Путинский режим рассчитывает, мобилизовав свой потенциал, добиться хоть какого-то успеха, чтобы оправдаться перед российской общественностью за развязывание войны. Поэтому война затянется. Независимо от итогов этой войны ее моральным и политическим победителем стала Украина. В то время как ресурсы России истощаются, тогда как возможности Украины за счет поддержки международного сообщества самоотверженной и героической борьбе ее народа, только расширяются. Поэтому можно с большой долей вероятности предположить, что война продолжится, и что Украина победит».

По мнению Гамбара, возможны разные сценарии окончания войны.

«Одним из возможных сценариев является ослабление и падение режима в России в результате продолжения безуспешной войны. Силы, которые придут к власти в России, будь то вышедшие из недр этого режима, могут заключить мир. И сейчас происходит развенчание мифа о Путине и вполне вероятно, что новые силы, которые придут к власти, смирившись с крахом, постараются уберечь Россию от новых потрясений. На мой взгляд такой сценарий даже более вероятен, чем полное ослабление, в результате продолжительной, изнурительной войны».

«Он может напасть и на Молдову, и на Польшу… Теоретически Россия может захватить Молдову, но такая попытка только ускорит кончину режима».

Политолог Эльдар Намазов в беседе с автором проекта аналитического канала Caliber, журналистом Гейдаром Мирзой поделился оценками итогов очередной фазы войны на Украине, проанализировал ситуацию через призму геополитических и исторических закономерностей, а также высказал мнения о глобальных последствиях войны в Украине, будущем НАТО и России. По его мнению, Россия потерпит поражение в этой войне с вероятностью 80%:

Заместитель председателя Белой партии Ахад Мамедли прокомментировал агентству «Şərq» открытие в Мардакертском районе «Русского центра», в котором будут заниматься «обучением русскому языку и культуре». Он считает, что с первого дня размещения российских миротворцев в Карабахе провокации не прекращаются, а вопрос «русской общины» в Карабахе — это преднамеренная провокация Кремля.

«В Карабахе нет русских, о какой русской общине может идти речь? В селе Куропаткино проживало всего несколько человек русской национальности, которые сразу после начала первой Карабахской войны безвозвратно уехали оттуда. Почему Россия, распространяющая разговоры о «русском языке» и «русской общине, не проявляла такое же усердие когда 30 лет находились под оккупацией? Москва почему-то не задумывалась о русской общине и языке, когда наши земли были оккупированы армянами. Очевидно, что вопрос «общины» — это совместная провокация Армении и России, цель которой продлить пребывание миротворцев в Карабахе и не допустить, чтобы официальный Баку взял регион под полный контроль. Пользуясь присутствием русских, армяне хотят реализовать свои амбиции, на наших землях. Единственный способ положить конец провокациям в Карабахе — вывести из региона российских миротворцев. Российские и армянские провокации прекратятся только после передачи Ханкенди и прилегающих территорий под юрисдикцию Азербайджана, Иначе все это приведет к тому, что регион окажется для нас недоступным».

Политолог Ахад Мамедли в комментарии «Şərq» одним из бесполезных занятий, которым занимаются российские миротворцы, назвал сооружение различных памятников.

«С первого же дня, как они вошли в Карабах, было установлено 12 памятников как русским, так и российским ученым и писателям армянского происхождения. Более того, есть даже памятник в честь «миротворца». По мнению политолога, все это говорит о намерении русских создать себе колонию в Карабахе. «Христианские государства пришли в Африку и Азию с Библией в руках». Якобы они пришли не с целью оккупации и эксплуатации, а с гуманистическими намерениями. Сначала они даже проводили строительные работы. Потом оккупировали всю эту территорию, порабощали людей. Русские в Карабахе делаю тоже самое: устанавливают памятники, открывают детские сады и школы. Потом установят памятник Путину, затем выдадут местному населению российские паспорта и начнут рассматривать этот регион как «часть» России. К сожалению, нет достойного, авторитетного официального ответа на это самоуправство русских в Карабахе. Это очень серьезная проблема и нужно очень быстро положить этому конец».

Информацию о создании Русской общины в Нагорном Карабахе также прокомментировал политолог Мухаммед Асадулазаде.

«Прием членов «русской общины» главой сепаратистов, создание центра для русской общины в Агдере — составная часть политики Кремля по дальнейшему усугублению проблемы. Добиваясь сохранения в Карабахе армянской и «русской» общин, Кремль пытается продлить срок своего военного присутствия. Москва может завтра поднять вопрос о «правах членов русской общины». При том, что в Карабахе проживает всего несколько женщин русской национальности, у которых мужья армяне.

Используя фактор русской нации, Россия проводит политику запугивания, шантажа и военной оккупации в отношении своих соседей. Именно по предлогом «защиты русских» началась оккупация Украины. Казахстан и страны Балтии также сталкивались с угрозой со стороны России. Потому что в этих странах проживает достаточное количество русских. В Азербайджане тоже есть русская община, и действуют русскоязычные школы. Процессы показывают, что присутствие россиян в этих странах может угрожать их национальной безопасности. Это может привести к определенным проблемам в будущем. Политика Москвы и принятые законы дают основание говорить именно об этом» [11].

По мнению аналитика, вымышленная русская община в Карабахе — авантюра Кремля.

«Россия не может использовать фактор «русской общины» в Карабахе, чтобы помешать заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан, манипулируя Россией, ведет активные переговоры с Арменией», — сказал депутат.

«Azerbaijan in Arab Eyes»

Имеет пантюркистскую и антироссийскую идеологическую направленность и публикует статью Бейдили под названием «Брюссельский договор Алиева с Пашиняном разозлил Путина».

Одной из главных причин трехсторонней встречи в Брюсселе 6 апреля Бейдили называет «русско-украинскую войну». Встречу характеризует как элемент «будущей и решающей холодной войны на фоне войны между Россией и Западом на Украине и в восточной Европе». Анализируя встречу через призму геополитического противостояния между Россией и коллективным Западом, Бейдили указывает на «ряд важных результатов» по итогам брюссельской встречи:

при посредничестве ЕС проводятся обсуждения вокруг установления мира между Арменией и Азербайджаном;

Минской группы ОБСЕ как таковой, уже не существует;

Брюссель, в большей степени, чем Москва, Париж и Вашингтон, проявляет объективность и нейтральность в отношении азербайджано-армянского кризиса;

начинаются переговоры с целью подписать окончательный мирный договор между Арменией и Азербайджаном, а также провести делимитацию меду обеими странами;

предусмотрено создание к концу апреля текущего года комиссии по вопросам делимитации.

Бейдили напоминает, что «подписание документа в Брюсселе происходил на фоне звучащих со стороны сепаратистов Карабаха предупреждений, которые обещали начать политический процесс присоединения Карабаха к России».

Автор указывает на факт отсутствия упоминания названия «Нагорный Карабах» во время брюссельской встречи, что отвечает интересам Азербайджана, кроме того, отражает также позицию ЕС в отношении статуса поствоенного Карабаха.

Реакцию России на брюссельскую встречу автор характеризует как негативную. В подтверждение своих слов Бейдили упоминает начавшиеся в Армении уличные акции против мирного договора Армении с Азербайджаном, которые он интерпретирует как требование «новых гарантий» у Армении со стороны Москвы.

«Премьер Армении осознает, что вмешательство России в данный вопрос застопорит и загонит в тупик мирный процесс, где Армении, в конечном итоге, окажется единственной проигравшей стороной, а для Москвы это будет первым и последним шансом проявить свою решимость. В случае, если события будут продолжать развиваться в русле хотелок России, то о своем желании интегрироваться с Западом Армения может забыть на неопределенный срок», — пишет Бейдили.

Он также полагает, что поскольку у России нет никаких опций для формирования внутриполитической повестки в Азербайджане, давление будет оказываться на власти Азербайджана. Властям Армении и Азербайджана автор советует «не поддаваться шантажу и санкциям России, перестать соревноваться между собой за благосклонность Кремля, а мирный процесс довести до логического конца не где-нибудь, а именно в Брюсселе».

Текст на арабском: «Шиитские боевики находятся в Луганске, чтобы воевать на стороне России. Полагаю, что боевики кавказского происхождения добрались сюда к русским из Сирии для войны против украинцев. Если это так, то, возможно, мы станем свидетелями абсолютно другой войны на Украине».