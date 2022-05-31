Москва, , 20:15 — REGNUM Приложение Tor Browser подлежит удалению из магазина Google Play, сообщили 31 мая в пресс-службе Роскомнадзора.

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Ведомство уточнило, что выдвигает это требование к компании Google LLC, опираясь на решение Саратовского районного суда, признавшего информацию, содержащуюся в Tor Browser «запрещённой к распространению» на территории России.

Кроме того, суд также признал само приложение Tor Browser, позволяющее получить доступ к запрещённому в России контенту, способствующим совершению уголовных преступлений и запрещённым в РФ.

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