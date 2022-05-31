Казань, 31 мая, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Казань в сопровождении главы Татарии Рустама Минниханова и полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова посетил мечеть «Кул Шариф» и собор Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарии.

пресс-служба главы Татарии Посещение собора

В мечети для Патрушева провели экскурсию, продемонстрировав ее уникальные архитектурные особенности, а также рассказав об истории развития ислама на территории Татарии.

В соборе секретарь Совбеза посетил Пещерный храм в подземной части здания, ознакомился с историей создания собора и основными этапами его воссоздания.

Также чиновники возложили цветы к могиле митрополита Феофана (Ашуркова), который скончался в ноябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31 мая в Казани Патрушев провел выездное совещание по вопросам национальной безопасности.

Читайте также: Патрушев: Польша переходит к захвату территорий на западе Украины