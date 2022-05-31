Вашингтон, , 20:46 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в ходе телефонного разговора 31 мая обсудили продовольственный кризис и оказание помощи Украине, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Отмечается, что в ходе беседы Блинкен и Ди Майо «подтвердили свою приверженность поддержке Украины», также стороны «подчеркнули важность многостороннего сотрудничества для решения проблем, связанных с глобальной продовольственной безопасностью».

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что даже после завершения украинского конфликта прежних правил в энергетике в Евросоюзе больше не будет.

«Это невозможно даже представить. Случившееся было слишком жестоким. Необходимо изменить поставщиков ресурсов на долгосрочную перспективу», — сказал он.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. 95% используемого газа поступает в страну из-за рубежа, при этом доля российского топлива в общем объёме поставок составляет около 40%.

Власти Италии с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить объем закупок в России, а в среднесрочной перспективе — полностью отказаться от российского газа. В качестве альтернатив рассматривается газ из ряда африканских стран, включая Алжир и Египет, из Азербайджана, а также СПГ.