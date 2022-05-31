31 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области о том, что украинский лидер не может считаться президентом Украины, потому что является резидентом западных хозяев.

Артур Савин, , 21:36 — REGNUM Заявление заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что украинский лидер Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как по факту является резидентом западных хозяев, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 31 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Кирилл Стремоусов. (сс) Зихварт Яровой

«Сейчас 80-85% населения Украины по-доброму завидует херсонцам. И это понятно — у них есть возможность не считать полутораметрового наркомана своим президентом», — подметил Спиридон С.

Многие пользователи пришли к выводу, что настоящий глава государства, коль уж он взял себя на себя такую обязанность, должен защищать своих граждан, а не убивать мирное население.

«И это вообще неудивительно. Как только Херсон оказался освобождён, его вчерашние «защитники» в лице нацистов тут же начали обстреливать мирных жителей. Уверена, что подавляющее большинство выступает против Украины и за Россию», — написала Валентина Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что севший в президентское кресло Зеленский не стал никаким президентом, а вот роль марионетки западных стран он отыгрывает великолепно.

«Правильно, потому что Зеленский, сидящий в кресле президента, — никто, и звать его никак», — считает Илья Б.

«Зеленский никакой не президент Украины, он кавээнщик и бесталанный комик, по легкомыслию и безволию своему приведший Украину к исчезновению», — указывает Дух Ш.

Часть людей полагает, что вслед за жителями Херсонской области и другие регионы Украины осознают, что Зеленский им не президент.

«Пора бы уже всей Украине последовать примеру Херсонской области и перестать считать клоуна своим президентом», — поделился своим мнением Николай Ф.

«Его свои-то президентом не считают, лишь только западные хозяева. Поэтому он ещё жив. В ином случае был бы уже мёртв или в Ростове с Януковичем братался. А власть меж тем в руки взяли бы сами нацисты — сейчас им не нужен клоун, изображающий президента», — отмечает Александр С.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что поддержка Зеленского с каждым днём становится всё более тусклой, поэтому недалек час, когда его выкинут из президентского кресла.

«С Украины бегут не только регионы, освобождённые от нацистского гнёта, но и депутаты-олигархи. Вся Украина разбегается от Зеленского. Скоро в Киеве останется только одинокий президент», — предполагает Андрей М.

Нашлись и те, кто отметили, что Вооружённые силы Украины должны стать тем инструментом, который позволит украинскому народу избавиться от проходимцев, засевших в административных зданиях Киева.

«Меня вот удивляют ВСУшники, которые погибают в окопах, брошенные без провизии, и идущие в бессмысленное контрнаступление, не имея достаточного снаряжения и бронетехники. Неужели они не понимают, что война уже проиграна? И проиграна она была, как только в кресло президента сел Зеленский. Простых военных считают мясом. Неужели так мало воли, чтобы взять свою судьбу в свои же руки?» — задаётся вопросом Николай Ф.

Напомним, 31 мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости о том, что украинский лидер Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как по факту является резидентом западных хозяев. Представитель администрации отметил, что Зеленский оказался заложником определённых событий, как в своё время Адольф Гитлер, поэтому киевская клика, спонсируемая из-за рубежа, является воссозданным аналогом Третьего рейха.